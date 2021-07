Kees van der Spek over aanslag Peter R. de Vries: ’Ik kan het niet geloven’

Van der Spek ontwikkelde zich tot rechterhand van De Vries en was samen met hem verantwoordelijk voor een groot aantal reportages in binnen- en buitenland. De twee ontvingen in 2008 een Emmy Award voor de door ruim 7 miljoen mensen bekeken reportage over Joran van der Sloot en zijn vermeende betrokkenheid bij de verdwijning van Natalee Holloway.

Van der Spek noemt De Vries ’een terriër’. „Hij bijt zich in zaken vast. Hij was het meest trots op iets als de Puttense moordzaak, niet op zijn Emmy. Dat gaat hem meer aan het hart dan die grote glamour.”

Volgens de misdaadjournalist is De Vries ’iemand die de waarheid naar boven wil halen’. „Hij was het laatst bang voor een slecht rapport, zei hij. Dat tekent hem. Liever rechtop leven dan op zijn knieën sterven, dat was zijn motto.” De tekst staat op de knie van De Vries getatoeëerd.

Beveiliging

De Vries had weinig met politiebeveiliging, weet Van der Spek. „Daar hadden we het wel over, maar hij stelde zich op het standpunt dat je er niet veel tegen kan doen. Je weet nooit uit welke hoek het komt. (...) Hij werd wel eens beveiligd, maar daar voelde hij zich heel ongemakkelijk bij.”