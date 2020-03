Modeontwerper Christian Siriano maakt mondkapjes

Christian bood zijn hulp aan in een tweet aan de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo. „Als de gouverneur van New York zegt dat er maskers nodig zijn dan maakt mijn team ze”, schreef de 34-jarige ontwerper. „Ik heb een volledig naaiteam thuis zitten dat kan helpen.”

Cuomo bedankte hem in een bericht en de twee bleken daarna contact te hebben gehad, zo update de gouverneur zijn volgers op Twitter. „Waardeer zijn hulp ontzettend. Wie is de volgende? Laten we dit samen doen, NY!”

Die oproep zorgde ook voor acties van andere New Yorkers. Zo lieten kostuummakers van Broadway weten onder meer jassen en mondkapjes te gaan maken. Ook een lokale winkel voor kookschorten gaat met naald en draad aan de slag.