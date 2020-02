Billie Eilish zet titelsong nieuwe Bond-film online

Voorafgaand aan de uitreiking van de Oscars afgelopen zondag werd er volop gespeculeerd dat Eilish het nummer daar ten gehore zou brengen. In plaats daarvan zong ze tijdens het In Memoriam-segment het liedje Yesterday van The Beatles. Eerder deze week werd duidelijk dat No Time To Die in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 uur Nederlandse tijd uit zou komen.

Beluister het nummer hieronder:

Oscar

Met haar achttien jaar is Eilish de jongste artiest ooit die een lied voor een 007-film maakte. Zij voegt zich met deze klus bij een lijst met grote namen, onder wie Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner en Gladys Knight. De laatste twee artiesten die een Bondsong uitbrachten - Adele met Skyfall uit de gelijknamige film en Sam Smith met Writing’s On The Wall uit Spectre, wonnen een Oscar voor die bijdragen.

Volgens de Daily Mail zal de zangeres het nummer, dat ze samen met haar broer Finneas O’Connell schreef, voor het eerst live uitvoeren tijdens de Brit Awards, die op 18 februari worden uitgereikt.

De 25e Bond-film gaat in april in première. Hierin moet de Britse spion, gespeeld door Daniel Craig, de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.