Is Pamela Anderson zwanger?

De ster uit Baywatch is in Hollywood gefotografeerd terwijl ze een restaurant verliet. En er is duidelijk een buikje zichtbaar, terwijl Pamela normaal gesproken erg afgetraind is.

De grote vraag is wie dan de vader van het kindje is. Na relaties met Rick Salomon, Kid Rock en Tommy Lee is de rondborstige actrice alweer een tijdje single. Ze heeft al twee volwassen zoons: Brandon van twintig en Dylan van achttien jaar oud.