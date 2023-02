Rihanna: ’Belachelijk als ik dit jaar geen muziek uit zou brengen’

„Ik wil dat het dit jaar uitkomt. Het zou belachelijk zijn als het niet dit jaar nog gebeurt”, aldus de zangeres. „Maar ik wil gewoon lol hebben”, voegt ze daaraan toe. „Ik wil gewoon muziek en muziekvideo’s maken.”

De laatste plaat van Rihanna, Anti uit 2016, was volgens de zangeres de beste uit haar hele oeuvre. „Dat voelde altijd als het meest complete album wat ik ooit heb gemaakt”, zegt de zangeres over de plaat waarop nummers staan als Work, Kiss It Better en Love on the Brain. „Op een bepaalde manier past dat allemaal bij elkaar.”

Afgelopen zondag trad Rihanna op in de rust van de Super Bowl. Fans hadden gehoopt dat ze daar zou aankondigen dat er een nieuw album aan zou komen. In plaats daarvan werd bekend dat Rihanna weer zwanger is. Tijdens haar optreden streek ze meerdere keren langs de lichte bolling van haar buik.

Lang weet de zangeres nog niet dat ze weer in verwachting is. „Hoe gek dat mijn beide baby’s op deze foto’s staan terwijl mama geen enkel idee had”, schrijft de zangeres vrijdag op Twitter bij een aantal beelden uit de veelbesproken fotoshoot die ze eind vorig jaar voor Vogue deed. Ze poseerde hiervoor samen met haar vriend A$AP Rocky en hun zoontje.