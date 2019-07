Barbecue-verbod voor tuin Harry en Meghan?

Onlangs heeft het paar wijzigingen aangebracht in hun tuinontwerp. Er moet voor 22.000 euro aan nieuwe struiken, hagen en bomen neergezet worden. Er wordt rekening gehouden met baby Archie, door middel van ’babyvriendelijke functies’. Ook een buitenkeuken zit in de planning, met barbecue.

Maar dat kan in strijd zijn met de strikte voorschriften voor de bescherming van Britse monumenten. Nu moet een nieuwe aanvraag worden gedaan en is het dus nog maar de vraag of die barbecue er mag komen. Als de gewijzigde plannen worden afgewezen, kan het zelfs zijn dat de reeds uitgevoerde werkzaamheden teruggedraaid moeten worden.

Overigens weet men niet precies hoe de koninklijke tuinplannen eruit zien. De projectmanager van het koninklijk huis Ian Ratcliffe heeft strikte geheimhouding gevraagd aan de bouwautoriteit. Reden: angst voor de veiligheid van Harry en Meghan. Normaalgesproken moeten in Engeland alle planningsdocumenten openbaar worden gemaakt.