Censuur? Tuinplannen Harry en Meghan geheim om ’nationale veiligheid’

Harry en Meghan zijn druk bezig met de verbouwingen van Frogmore Cottage. Niet alleen binnen, maar ook buiten het optrekje wordt alles aangepast aan hun wensen. Waren hun plannen voor de tuin in eerste instantie goedgekeurd, de als veeleisend bekend staande Meghan en de gewillige Harry zouden zich bedacht hebben, waardoor ze hun gewijzigde plannen opnieuw hebben moeten indienen. Saillant genoeg hebben ze deze nieuwe renovaties al wel vast in gang gezet.

Nog pikanter: men wil niet dat deze nieuwe plannen openbaar worden gemaakt. De projectmanager van de Royal Household stelt in een begeleidend schrijven bij de ingediende plannen: „De nationale veiligheid kan worden aangetast als de plannen voor het publiek toegangelijk worden gemaakt”, of dat nu op de website van de gemeenteraad is, of via hun kantoor.

Daarom wil deze Ian Ratcliffe ook niet dat er kopieën worden gestuurd naar juridische consultants, zoals de procedure normaalgesproken vereist. Ook hier weer een toelichting: „Om redenen met betrekking tot nationale veiligheid, zouden we het waarderen als deze aanvraag als vertrouwelijk behandend kan worden en niet in het publieke domein wordt toegelaten.”

Wat wel bekend is over hun plannen: ze willen een biologische moestuin om zelf groenten te kunnen kweken, een tuinkeuken met een barbecue en verschillende ’babyvriendelijke functies’ voor de nu bijna drie maanden oude Archie. Ook willen ze voor twintigduizend euro aan nieuwe struiken planten. Al het bouwwerk komt indirect voor rekening van de belastingbetaler, terwijl het koninklijke koppel zelf betaalt voor de aankleding van de tuin.