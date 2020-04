Zweedse koning Carl Gustaf viert verjaardag niet

De koninklijke verjaardag wordt in Zweden overigens op een meer bescheiden wijze gevierd, met slechts een kleurrijk militair en muzikaal eerbetoon aan de jarige Carl Gustaf op de binnenplaats van het Koninklijk Paleis in Stockholm. Kinderen krijgen dan ook de gelegenheid om de koning een bloem aan te bieden, onder het toeziend oog van andere leden van de koninklijke familie, die vanuit de geopende paleisramen toekijken.

Alleen bij bijzondere, zogenoemde 'ronde' verjaardagen wordt groter uitgepakt en kan ook een rijtoer of zelfs een volksfeest onderdeel uitmaken van de feestelijkheden. Dit jaar zal Carl Gustaf het moeten stellen met een dinertje met zijn vrouw koningin Silvia in Stenhammer Slott, waar ze sinds vorige maand in zelfisolatie zitten. Kinderen en kleinkinderen zullen net als met Pasen hun beste wensen overbrengen via video en telefoon.

Koning Carl XVI Gustaf is op 30 april 1946 geboren, als enige jongen in een gezin met al vier meisjes. Koningin Juliana, met wie hij dezelfde geboortedag deelde, werd een van zijn peetouders. Carl Gustaf, wiens vader in 1947 bij een vliegtuigongeluk op de terugreis uit Nederland om het leven kwam, werd in september 1973 koning van Zweden.