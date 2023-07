Premium Het beste van De Telegraaf

Ex laat van zich horen in docu Lilly Becker haalt nog één keer uit: ’Boris weet wat hij ons heeft aangedaan’

Boris en Lilly Becker in 2018, het jaar dat hun huwelijk klapte. Ⓒ ANP/HH

Lilly Becker (47), de immer met modder gooiende ex van Boris Becker (55), belooft nog één laatste keer de vuile was buiten te hangen. Een ontluisterende documentaire – die de voormalig tennisprof, tevergeefs, zou willen tegenhouden – ziet de Nederlandse schone als afsluiting. „Ik kan hem wél in de ogen kijken, hij mij niet.”