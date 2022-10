Overlijden Queen niet genoemd in nieuwe podcast Meghan

Verwacht wordt echter dat de aflevering al was opgenomen voordat de koningin overleed. Het is dan ook mogelijk dat het overlijden wel alsnog aan bod komt in een latere aflevering.

De vrouw van prins Harry praat in de nieuwste aflevering van Archetypes met comedian en actrice Margaret Cho en journaliste Lisa Ling, over Aziatisch-Amerikaanse rolmodellen in de entertainmentindustrie. „Films als Austin Powers en Kill Bill presenteerden karikaturen van vrouwen met Aziatische roots, vooral sexy of agressief”, stelt ze in de inleiding van de aflevering, waarna ze aangeeft dat deze stereotypen het algemene beeld van vrouwen met een Aziatische achtergrond bepalen.

Meghan lanceerde de podcast op Spotify in augustus en kwam bij die streamingdienst gelijk wereldwijd op de nummer één-positie terecht, maar ze stopte na drie afleveringen toen koningin Elizabeth overleed.