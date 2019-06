Bioscoophit De Libi in extra zalen te zien

Acteur Gijs Blom Ⓒ ANP Kippa

De Nederlandse film De Libi van regisseur Shady El-Hamus is een hit in de bioscopen. De komische roadmovie over drie Amsterdamse tieners die er alles voor over hebben om op de gastenlijst van de Jimmy Woo te belanden doet het zo goed dat de komende week meer theaters de film gaan vertonen, heeft distributeur Gusto Entertainment dinsdag gemeld.