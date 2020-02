Michael Douglas: voor ons was Kirk gewoon pa

In het bericht benadrukt de acteur dat zijn pa een familieman was. „Voor de rest van de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden tijd van film, een weldoener die vocht voor gerechtigheid en goede doelen waar hij in geloofde, en daarmee een voorbeeld voor ons allemaal neerzette. Maar voor mijn broers Joel en Peter en mij was hij gewoon pa. Voor Catherine een geweldige schoonvader, voor zijn kleinkinderen en achterkleinkind een liefhebbende opa en voor Anne een geweldige echtgenoot.”

Douglas stelt dat zijn vader, wiens bekendste rol die van Spartacus was in de gelijknamige film van Stanley Kubrick uit 1960, een filmerfenis achterlaat die nog generatieslang stand zal houden. Hij besluit zijn post met een persoonlijke boodschap. „Laat me eindigen met de woorden die ik op zijn laatste verjaardag heb gedeeld en altijd waar zullen blijven: pap, ik hou heel erg veel van je en ik ben zo trots dat ik je zoon ben.”

Kirk Douglas was, na zijn scheiding van de moeder van Michael in 1951, de laatste 65 jaar getrouwd met Anne Buydens, die afgelopen april 100 jaar oud werd.