Acteur Antonio Banderas over hartaanval: beste wat me ooit is overkomen

In Volkskrant Magazine doet de 62-jarige acteur zijn verhaal over de gebeurtenis. „Die hartaanval was een van de beste dingen die me ooit is overkomen. Kennelijk kan dat: iets doet zich voor als slecht, maar gaat over in iets goeds. Ik zag al die zaken waar ik me altijd zo druk om maak één voor één wegvallen.”

Er werden vijf jaar geleden drie stents in zijn kransslagaders geplaatst. „En wat er dan overblijft: familie, mijn dochter. En niet mijn beroep, maar mijn roeping.”

Theater

Een van die roepingen is het theater in zijn geboortestad Málaga dat Banderas vlak na de gebeurtenis kocht. „Ik geloof dat het theater er in deze tijd meer toe doet dan ooit. In een wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt, lijkt datgene wat níét vastgelegd wordt niet meer te bestaan. We zijn de hele dag bezig met onszelf te filmen. Theater is puur: jij, ik, niks ertussen.”

De acteur wil zich dan ook meer focussen op het maken van herinneringen en genieten van zijn werk. „Ik geef geen fuck om mijn carrière. Ik wil lol hebben terwijl ik acteer. En dat doe ik.”