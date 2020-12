Wereld in het klein

Onze wereld mag het afgelopen jaar dan steeds kleiner zijn geworden, op sommige plekken was-ie dat al langer. Dat we daar graag naar kijken, bewijzen tv-programma’s als Klein maar fijn en Legomasters. Maar nóg leuker is ’t om op de werkelijkheid geïnspireerde miniaturen in het echt te bewonderen, tot in de allerkleinste details.