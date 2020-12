Jeremih weer thuis na zware strijd met coronavirus: ’Godzijdank leef ik nog’

„Godzijdank leef ik nog”, schreef de rapper in hoofdletters onder een paar foto’s op Instagram.

In november werd Jeremih opgenomen op de intensive care en lag daar een tijdje aan de beademing. Later die maand mocht hij van de intensive care af, maar bleef hij onder toezicht in het ziekenhuis. Nu mag hij thuis verder werken aan zijn herstel.

Jeremih kan meteen weer aan het werk. Samen met collega en goede vriend Chance the Rapper brengt hij vrijdag een kerstalbum uit: Merry Christmas Lil Mama: The Gift That Keeps On Giving.