Premium Het beste van De Telegraaf

Harry Mens (75) over ’zijn’ Chanel (40): ’Ze heeft mijn geld niet nodig’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Harry Mens en zijn vriendin Chanel Lohuis. Ⓒ De Telegraaf

Hij was één keer getrouwd, had twee serieuze lange liefdesrelaties en beleefde een aantal flirts die niet meer op één hand zijn te tellen. Toch heeft de inmiddels 75-jarige Harry Mens zijn zoektocht naar de ware niet opgegeven. De presentator van Business Class voelt weer vlinders in zijn buik. Drie jaar na zijn laatste romance is hij opnieuw verliefd. Hij is gevallen voor een 35 jaar jongere zakenvrouw met wie hij serieuze toekomstplannen heeft….