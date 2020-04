Emily Ratajkowski klaar met mensen die haar ’dom’ noemen

„Ik vraag me af wanneer (of überhaupt of er ooit) het moment zal komen dat mensen ophouden me vertellen dat ik dom ben? (Ik kan niet wachten voor de ’MAAR JE BENT DOM-reacties).”

Haar tweet levert haar veel support op van mensen die haar creatief, slim, geweldig en intelligent vinden. Een enkeling bevestigt Ratajkowski’s vrees, met een taalfout in zijn tweet: „Je bent dom. Maar je bent ook sexy, dus het maakt niet uit.”

Ze voegt er dan ook aan toe: „Waarschijnlijk zal ik moeten leven met het feit dat dat moment nooit zal komen, maar ik twitter erover, dus ik ben er nog niet aan toe.”