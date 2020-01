Google moet gegevens Jussie Smollett afstaan

Het bevel is onderdeel van het onderzoek naar de zaak tegen Smollett, die vorig jaar verdacht werd van het doen van een valse aangifte. Hij had beweerd slachtoffer te zijn geworden van een racistische, homofobe aanval, maar volgens de politie in Chicago verzon hij de mishandeling. De Empire-acteur werd vervolgens aangeklaagd en had een flinke tijd achter tralies kunnen doorbrengen, maar de zaak werd niet lang daarna weer ingetrokken.

Google zou het huiszoekingsbevel niet openbaar hebben mogen maken. Het is niet bekend of de techgigant gehoor heeft gegeven aan het verzoek.