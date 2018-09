Nieuwe K3 viert eenjarig jubileum

Klaasje schrijft op Instagram: "Dankbaar voor ALLES! Lieve fans, dankjulliewel:-) Ik ben dankbaar voor alles wat er het afgelopen jaar op mijn pad is gekomen. Bedankt lieve familie en vrienden voor de steun en bedankt Hanne en Marthe voor alle mooie momenten samen tot nu toe."

Marthe laat weten: "Vandaag is het exact 1jaar geleden dat onze droom uitgekomen is. Het jaar is voorbij gevlogen en we hebben zoveel leuke dingen mogen meemaken. Nooit gedacht dat ik zoveel geweldige mensen zou tegenkomen en dat we zo hard gesteund zouden worden door iedereen. Dankzij jullie kunnen wij elke dag opnieuw onze droom beleven en daarom wil ik jullie super hard bedanken! Ook het geweldige team achter ons heeft dit jaar zo hard gewerkt en er telkens voor gezorgd dat wij ons keer op keer weer op ons gemakje voelde! En natuurlijk Hanne en Klaasje die ondertussen als zussen voor mij geworden zijn, jullie zijn toppers en ik ben jullie in dit jaar echt super graag gaan zien!!!! Dankjewel iedereen en hopelijk komen er nog heel veel super leuke jaren bij."

Wellicht wordt er een klein feestje georganiseerd voor de dames; er staat namelijk geen optreden gepland.