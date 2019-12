Lizzo uitgeroepen tot entertainer van het jaar

Het blad prijst Lizzo vanwege haar talent, maar ook vanwege haar strijd voor ’body positivity’. „In 2019 was Lizzo een lichtstraal in het donker. Ze vertelde ons dat we van onszelf moeten houden wanneer de wereld niet altijd van ons houdt. We hadden haar nodig”, aldus Time.

De zangeres, die vorige maand nog optrad in een uitverkochte AFAS Live, beleefde eerder dit jaar haar grote doorbraak met singles als Juice, Truth Hurts en Good As Hell. Lizzo maakt op 26 januari kans op maar liefst acht Grammy Awards en is de artiest met de meeste nominaties.