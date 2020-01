Married at First Sight weer boven de miljoen kijkers

Carlo Boszhard presenteert dit seizoen Married at First Sight Ⓒ ANP Kippa

De populariteit van Married at First Sight blijft toenemen. De show op RTL 4 trok maandag voor de tweede keer dit seizoen meer dan een miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het was het zevende best bekeken programma van de dag.