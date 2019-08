’Prins Andrew weet precies wat hij gedaan heeft!’

Prins Andrew Ⓒ BSR Agency

Terwijl prins Andrew en het Britse koningshuis ontkennen dat de zoon van koningin Elizabeth betrokken is bij het seksschandaal rondom Jeffrey Epstein, stelt Virginia Roberts dat hij wel degelijk schuldig is. ’Hij weet precies wat hij gedaan heeft!”, riep het vermeende slachtoffer luidkeels voor de rechtbank in New York. Ze dringt er dan ook op aan de prins eindelijk zijn daden bekent.