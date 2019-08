Karin Bloemen viert 25 jaar huwelijk met... Hans Klok!

„Zo bijzonder om ‘onze’ Hans te zien stralen in zijn show in Las Vegas!”, schrijft een enthousiaste Karin op Facebook. „ Hij is daat echt op zijn plek!”, vindt ze.

Maar haar enthousiasme heeft vooral ook te maken met de bijzondere dag waarop ze Hans Klok in Las Vegas bezocht, en belangrijker nog: met wie! „De beste, de snelste, de leukste en de liefste! Marnix en ik waren bij hem op onze officiële huwelijksdag 14 augustus en vierden 25 jaar huwelijkse trouw...”