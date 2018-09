Michael Bublé: "We zijn erg verdrietig door de diagnose"

"We zijn erg verdrietig door de diagnose dat onze oudste zoon Noah kanker heeft. Op dit moment ondergaat hij een behandeling in Amerika. We zijn altijd erg open geweest over het belang van ons gezin en de liefde die we voelen voor onze kinderen. Luisana en ik hebben onze carrières even on hold gezet om al onze tijd en aandacht te besteden aan het beter worden van Noah. In deze moeilijk tijd vragen we of jullie voor ons willen bidden en onze privacy willen respecteren. We hebben een lange weg te gaan en hopen dat we met de steun van familie, vrienden en fans van over de hele wereld, deze strijd gaan winnen, als God het wil."

Eerder deze week zegde Michael al zijn verplichtingen af, waaronder een bezoek in Nederland aan RTL Late Night. De Canadese zanger en de Argentijnse actrice hebben naast de peuter nog een elf maanden oude zoon, Elias.