Olivia Colman noemt rol in The Crown ’verschrikkelijk’

Foy speelde in de eerste twee seizoenen de koningin. Vanaf komend seizoen, vanaf 17 november online, is Colman de vertolker van de Britse monarch. Ook de rest van de cast is vervangen omdat de derde reeks een andere periode uit het leven van Elizabeth beslaat.

Volgens Colman, die de rol van Elizabeth al eerder speelde in de film Hyde Park on Hudson, voelde het in eerste instantie een beetje alsof ze in een overbekend stuk was beland dat al tig keer is opgevoerd. „Het is hetzelfde als elk klassiek toneelstuk dat ik heb gedaan, velen hebben die rol al eens gespeeld”, legt Colman uit. „De eerste week probeerde ik Claire ook een beetje na te doen en vroeg ik me af wat zij zou hebben gedaan.”

Claire Foy ontving veel lof voor haar vertolking van de jonge versie van Elizabeth. Ze won onder meer een Golden Globe en een SAG Award voor de rol. Colman was recent nog te zien als koningin Anne van Engeland in de film The Favourite. Voor die rol won ze de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol.