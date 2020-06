Bruce Campbell kondigt nieuwe Evil Dead-film aan

De Ierse regisseur Lee Cronin werkt momenteel aan het scenario van Evil Dead Now (de titel van de vierde reeks) en gaat de film ook regisseren. Het zal het eerste deel in de filmreeks zijn die niet gemaakt wordt door regisseur Sam Raimi. Volgens Campbell gaat Evil Dead in het eerste nieuwe deel in bijna dertig jaar ’met de tijd mee’.

Zijn personage Ash zal geen grote rol in deel 4 spelen, voegt de acteur daar meteen aan toe. „Het voelt wel als een bevrijding, dat de nieuwe film nieuwe helden en vooral heldinnen zal hebben”, stelt Campbell.

Het is nog niet bekend wanneer Evil Dead Now in de bioscopen te zien zal zijn.