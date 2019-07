NPO-serie Stanley H. in première op Film Festival

De dramaserie Stanley H. is een vierdelige dramaserie die geïnspireerd is op het leven van de Nederlandse topcrimineel Stanley Hillis. De rol van Hillis wordt vertolkt door Jeroen Spitzenberger. De serie reconstrueert Stanley Hillis’ carrière van ’gentleman’ bankovervaller tot nietsontziende drugscrimineel en eindigt met zijn dood in 2011 door een liquidatie onder de ogen van de politie. De criminele afrekening is nog altijd niet opgelost.

De langverwachte true crime wordt tijdens het festival eenmalig in zijn geheel op het witte doek getoond, kondigden het NFF en de NPO dinsdag aan.

Na de première van Stanley H. volgt de voorpremière van De Belofte van Pisa, gebaseerd op de bestseller van Mano Bouzamour. In de hoofdrol speelt acteur Shahine El-Hamus een Amsterdamse jongen die wordt aangenomen op het Muzieklyceum Zuid.

De voorverkoop van de NPO Start Premièredag is dinsdag begonnen met gereduceerde tarieven voor vroege vogels. Het middag- en avondvullende programma vindt plaats op zaterdag 5 oktober van 14.00 tot 22.00 uur in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht.