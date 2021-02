Taylor Swift schrapt volledige tournee: ’Het spijt me vreselijk’

„Ik vind het leuk om hier goed nieuws te delen of te vertellen over een nieuw project. Ik vind het dan ook helemaal niet leuk om jullie iets te moeten vertellen waar ik verdrietig om ben”, begint Swift haar verhaal. „Het spijt me vreselijk, maar ik kan de uitgestelde shows niet opnieuw inplannen.”

De zangeres laat weten dat veel fans ervoor hebben gekozen hun geld niet terug te vragen toen de shows de eerste keer werden verzet. Ook Taylor hield lange tijd hoop alsnog een nieuwe datum te kunnen vinden.

„Dit is een ongekende pandemie die de plannen van iedereen heeft veranderd en niemand weet hoe het er in de nabije toekomst uit zal zien. Ik ben zo teleurgesteld dat ik jullie niet zo snel kan zien als ik wilde. Ik mis jullie vreselijk en kan niet wachten tot we weer allemaal veilig samen kunnen zijn voor concerten.”

De Lover Fest-tournee bevatte in totaal zeventien shows in de zomer van 2020 in onder meer Amerika en Europa. In Nederland stond geen optreden gepland.