Melanie Brown pakt hoofdrol in musical Chicago op Broadway

De musicalklassieker Chicago volgt het verhaal van Roxie Hart en Velma Kelly, die voor moord in de gevangenis zitten en ieder voor zich strijden voor hun vrijheid. Ze spelen een gevaarlijk spel om de aandacht van de media en van de advocaat Billy Flynn te trekken. Bekende nummers uit de succesvolle show zijn onder meer All That Jazz, Cell Block Tango en Razzle Dazzle.

Melanie is vanaf 28 december te zien in het Ambassador Theatre, meldt Billboard. Eerder speelden Marilu Henner, Ashlee Simpson en Christie Brinkley de hoofdrol in de productie.

Melanie Brown, destijds bekend als Scary Spice en later als Mel B., is tegenwoordig jurylid in America's Got Talent. Als kandidaat deed ze mee aan Dancing With The Stars. Ook was de jurylid in de Australische versie van The X Factor.