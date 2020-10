Het is Halloween-weekend. De feestdag, voorafgaand aan Allerheiligen en Allerzielen, wordt ook in ons land steeds meer gevierd. Verkleedfeesten zullen we dit jaar moeten overslaan, maar je huis griezelig versieren of in klein gezelschap vanaf de bank een eng spel spelen kan natuurlijk wel. Mits je niet te licht wordt bevonden...