'Moeder wil overval Kim Kardashian verfilmen'

Dat schrijft Radar Online. "Ze bedenkt momenteel een plan, zodat ze het bij de filmstudio's kan neerleggen", vertelt een bron aan de entertainmentsite. "Ze ziet het voor zich als een stijlvolle thriller, die het zou moeten opnemen tegen de serie The People v. O. J. Simpson: American Crime Story."

Kim was vorige maand in Parijs het slachtoffer van een gewapende overval, waarbij gemaskerde mannen voor miljoenen dollars aan juwelen buitmaakten. Kris, die tevens de manager van haar dochters is, wil nu dus dat dit moment wordt herbeleefd op het witte doek.

'Ze wil dat er alleen maar A-acteurs in de film meespelen", laat de insider weten. "Voor de rol van Kim denkt Kris onder anderen na over Mila Kunis of Natalie Portman. (...) Kris is een vrouw die gewend is dat alles verloopt zoals zij dat wil."