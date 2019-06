Centraal Museum koopt ’Basic Instinct’-stoel

De bijzondere stoel maakt onderdeel uit van de designcollectie en is verworven samen met het Rijksmuseum in Amsterdam. A Basic Instinct was het project waarmee Anna Aagaard Jensen afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven. De Deense liet zich voor haar opmerkelijke stoel inspireren door de Amerikaanse tv-show Late Night with Jimmy Fallon.

Anna Aagaard Jensen liet zich inspireren door de gasten uit de Jimmy Fallon Late Night tv-show. Ⓒ Foto CMU

Het viel de ontwerpster op dat de vrouwelijke gasten van dit tv-programma altijd keurig met hun benen gekruist of over elkaar geslagen zitten. Een positie die zo min mogelijk ruimte in beslag neemt en - heel decent - geen inkijk toestaat. De mannen, daarentegen, zaten ongegeneerd wijdbeens. Lekker breed, op hun gemak.

Om vrouwen ook eens het gevoel te geven om lekker breed op hun gemak zoals een man te zitten, is er dit komische zitmeubel, waarvan de poten wijd uiteen gespreid zijn als benen. Wie het zelf wil ervaren, spoedt zich deze zomer naar het Centraal Museum.