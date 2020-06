Teun Föhn dubbel getroffen door corona

Urker Teun Föhn wat zo goed als klaar om zijn boetiekhotel te openen, toen de coronacrisis toesloeg... Ⓒ Edwin Bredius

Hij besloot niet op één paard te gokken, maar op twee. En dus begon TEUN FÖHN (48), naast zijn succesvolle kapsalon ’op’ Urk, een hotelletje. Maandenlang was hij bezig met slopen, verbouwen en inrichten. Maar het bankstel was nog niet door het raam naar boven getakeld, of daar kwam corona om de hoek kijken.