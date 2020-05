Joe Exotic vraagt nogmaals om gratie aan Trump in video

Het juridische team van de tijgerfanaat vroeg deze week al om gratie bij president Trump, maar zet de boodschap over zijn vermeende onschuld nu kracht bij in een video. In het filmpje is een hoofdrol weggelegd voor Eric Love, die het team rondom Joe’s pogingen tot vrijlating leidt. „Ze zeggen dat alles groter is in Texas”, begint Love de video. „Dat is nooit meer waar gebleken dan in het geval van het juridische team van de Tiger King.”

Joe Exotic zit in Texas een celstraf van 22 jaar uit voor dierenmishandeling en het plannen van een huurmoord op zijn aartsrivaal Carol Baskin. Volgens zijn juridische team is hij echter onschuldig. „Het recht moet zegevieren”, aldus Love in de video. „President Trump, wij vragen u vandaag, alstublieft, laat Joe Exotic vrij. Hij is absoluut niet schuldig en wij gaan dat bewijzen.”

Tiger King

De video is doorregen met beelden van Joe’s werk als tijgerkoning in zijn opvangcentrum. Ook komen beelden voorbij van de grote zwarte tourbus, met daarop in grote letters het verzoek tot gratie aan het adres van Trump, waarmee Joe’s team rondrijdt in Texas.

Joe Exotic werd een internationale bekendheid door de documentairereeks Tiger King, die op Netflix verscheen. In de documentaire wordt de steeds verder uit de hand lopende vete tussen de excentrieke Joe en zijn minstens zo bijzondere rivale Carol Baskin uitgebreid in beeld gebracht.