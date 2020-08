Virginia Giuffre: ’Prins Andrew vergeleek me met zijn dochters’

Het eerste deel van de documentaire werd dinsdagavond uitgezonden in Engeland. Virginia Giuffre beschuldigt prins Andrew al sinds 2015 ervan dat hij seks met haar had, toen zij nog maar 17 was. Wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en zijn vermeende madam Ghislaine Maxwell zouden haar aan hem verhandeld hebben. In de documentaire stelt Giuffre dat ’Andrew hiervoor verantwoordelijk moet worden gehouden, want hij is een misbruiker’.

Ze voegt daaraan toe: „Prins Andrew is niet de prins uit de sprookjes die je leest. Voor hij me misbruikte, deed Ghislaine haar gokspelletje.” Ze doelt erop dat de vermeende madam hem haar leeftijd liet raden. „En hij raadde het goed - ik was 17.”

Volgens Virginia vergelijk hij haar daarop met zijn dochters, Beatrice en Eugenie. „Hij zei: ’Oh, mijn dochters zijn een paar jaar jonger dan jij.”