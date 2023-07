Een ingewijde zegt dat Madonna nog steeds „zwak en heel vermoeid” is. Ook zou de artieste het grootste deel van haar dag in bed door moeten brengen.

Eind juni werd bekend dat Madonna haar wereldtournee voorlopig moest uitstellen, omdat zij in het ziekenhuis werd opgenomen met een bacteriële infectie. Ingewijden meldden eerder dat de zangeres wekenlang geheimhield dat ze koorts had, omdat ze bang was dat haar aankomende tournee in gevaar zou komen.

Madonna zou binnenkort in Canada starten met haar wereldtournee. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer zij nu aan haar concertreeks begint. Madonna heeft ook shows in Nederland gepland, op 1 en 2 december in Amsterdam. Concertorganisator MOJO gaat ervan uit dat die optredens doorgaan.