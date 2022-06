Portretten National Portrait Gallery naar Hermitage Amsterdam

Vanaf zaterdag 17 september tot en met zondag 8 januari 2023 zijn meer dan 100 portretten uit de befaamde Britse collectie in de Hermitage Amsterdam te zien. Ze worden aangevuld met een kleine selectie Nederlandse portretten, afkomstig uit de Dutch National Portrait Gallery.

Liefdesaffaires

Het Londense museum aan Trafalgar Square huisvest de grootste collectie portretkunst ter wereld. De grote expositie zoomt in op schilderijen, foto’s en beelden - van de Renaissance tot nu - die de liefde in al zijn facetten verbeelden. Tal van waargebeurde dramatisch liefdesaffaires komen aan bod. Van romantische liefde tot de obsessie van kunstenaars voor hun muze of de liefde die tegen alle verwachtingen in overwint.

Diverse beroemde koppels zijn in de presentatie opgenomen, zoals Beatle John Lennon en Yoko Ono, Paul McCarthy en zijn eerste grote liefde Linda, schrijver Oscar Wilde and Lord Alfred Douglas, acteurs Laurence Olivier en Vivien Leigh en socialite Emma Hamilton en de Engelse held Lord Nelson. Natuurlijk ontbreken ook prins Charles en Lady Diana niet.

Renovatie

Directeur Nicholas Cullinan is verheugd dat de expositie die tot in maart van dit jaar in Londen werd getoond, nu naar Amsterdam kan doorreizen. „Ons gebouw in Londen is gesloten voor renovatie. Daarom zijn we erg blij dat we nu de meest gekoesterde portretten uit onze rijke collectie in Nederland aan een groot publiek kunnen tonen.” Het herkenbare thema van verliefdheid, verlangen en brandende liefde spreekt jong en oud aan.

Achter de schermen oriënteert de Hermitage Amsterdam zich nog altijd op zijn nieuwe koers.