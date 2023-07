Gitaar van oprichter Fleetwood Mac te koop in Den Haag: ’Bouw gitaren was destijds pionierswerk’

Gibson ES-335 TD Sunburst pareltje in Scheveningen

Alle vintage en high-end gitaarliefhebbers zullen hun vingers erbij aflikken. Max Guitar in Scheveningen heeft een volledig originele vintage ’Gibson ES-335 TD Sunburst’ uit 1958 in het assortiment, die is bespeeld door niemand minder dan Peter Green, gitarist en oprichter van de Britse band Fleetwood Mac. Er hangt wel een prijskaartje aan het puntgave snaarinstrument: 75.000 euro.