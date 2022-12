NOS-icoon Ron Fresen trapt nieuw seizoen De Slimste Mens af

In de 21e reeks van de populaire quiz maken ook onder anderen Son Mieux-zanger Camiel Meiresonne, Hang Youth-zanger Abel van Gijlswijk, journalist Tim de Wit, bioloog Mátyás Bittenbinder, actrice Janke Dekker en presentatrice Paula Udondek hun opwachting. Erik van Looy, de presentator van de Vlaamse variant van De Slimste Mens, maakt tevens zijn debuut als kandidaat.

De Slimste Mens is dit keer voor het eerst op NPO 1 te zien. Ook is het programma nog maar vier in plaats van vijf dagen per week op televisie.