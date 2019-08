Actrice Sciorra kan getuigen tegen Weinstein

Sciorra zegt dat ze in 1993 is misbruikt door Weinstein, die wordt vervolgd voor het seksueel misbruik van twee andere vrouwen. De zaak van Sciorra, die onder meer in de serie The Sopranos speelde, is verjaard en kan daarom niet meer afzonderlijk voor de rechter worden gebracht.

Aanklagers wilden Sciorra wel laten getuigen, maar de actrice zou zich te laat hebben gemeld. De zaak tegen Weinstein was toen al voorgelegd aan een grand jury, zoals gebruikelijk is in de Verenigde Staten. Daarom konden de beschuldigingen van de actrice niet meer worden meegenomen in de rechtszaak.

Getuigenbankje

Inmiddels heeft een grand jury zich ook over de verklaring van Sciorra gebogen en de nieuwe tenlastelegging goedgekeurd. Dat betekent volgens aanklagers dat zij alsnog kan plaatsnemen in het getuigenbankje.

Weinstein spreekt ook de nieuwe beschuldigingen tegen. Hij ontkent vrouwen tot seksuele handelingen te hebben gedwongen.