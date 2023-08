Einde Tuckerville: ’Knap kloot’n’!’

Het had zo mooi kunnen zijn, maar is een onhoudbaar muzieksprookje gebleken. Jarenlang hebben bezoekers genoten van het countrypopfestival Tuckerville, maar de inflatie en gestegen kosten in de festivalbranche doen grondlegger Ilse DeLange nu de das om.

Op het muziekevenement is popmuziek met folk-, roots- en Americana-invloeden te horen. Ⓒ ANP/ANP Kippa