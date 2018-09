Mariah Carey eist 50 miljoen dollar van ex

TMZ heeft een aantal e-mails, met daarin de huwelijksovereenkomst, in handen gekregen, waarin onder andere staat te lezen dat de diva 50 miljoen dollar zou ontvangen, mocht de relatie vóór het huwelijk op de klippen lopen. Zowel Mariah als James hebben echter niets ondertekend.

De miljardair heeft een aantal bijzondere details in de huwelijkse voorwaarden laten vastleggen. Zo staat er dat Mariah alle juwelen - en overige geschenken die ze van James kreeg - moet teruggeven, tenzij er zwart op wit staat dat het om een cadeau gaat.

Bruidsjurk

Verder blijkt uit het e-mailverkeer dat James op 1 maart wilde trouwen en dat Mariah zelfs al een bruidsjurk had aangeschaft. Ook waren er al bloemen besteld en had het stel alle vluchten voor de gasten naar het eiland Bora Bora vastgelegd.

Het huwelijk had overigens niet kunnen plaatsvinden, aangezien de zangeres destijds nog getrouwd was met Nick Cannon. Die scheiding is deze week officieel afgerond. De 46-jarige zangeres was zes jaar getrouwd met de rapper en het stel heeft samen twee kinderen.