Leden BZN verkopen auteursrechten aan investeringsfonds

In de deal is alleen het zogenoemde schrijversdeel van de auteursrechten opgenomen. Het uitgeversdeel blijft in bezit van muziekuitgevers die ze nu al hebben, zoals Nanada Music. Pythagoras heeft die uitgever eerder dit jaar al overgenomen. Het is niet bekend voor welk bedrag Tuijp, Keizer en Veerman hun rechten van de hand hebben gedaan. Hein van der Ree, een van de vier managing partners van Pythagoras, wilde tegenover het ANP niet ingaan op financiële details.

In de backcatalogus van de drie Volendammers zitten bekende songs als Mon Amour, de grote hit van BZN uit 1976 en Ik zing dit lied voor jou alleen, het nummer waarmee de toen elfjarige Jantje Smit in 1997 een gigantische hit scoorde. Beide nummers zijn nog steeds populair. Ook zijn enkele Duitse hits van Smit in de catalogus terug te vinden.

Veilige belegging

Volgens Van der Ree zijn de BZN’ers niet de eerste Nederlanders die hun rechten overdoen aan investeerders. Het zijn ook niet de laatste, verzekert hij. Van der Ree legt uit dat muziekrechten wereldwijd interessante objecten zijn voor investeerders. Dat heeft niet alleen te maken met inkomsten uit het streamen van songs op Spotify of Apple Music. „Voor Nederland zijn bijvoorbeeld ook de opbrengsten door airplay op de radiozenders belangrijk”, zegt hij. Bovendien zien investeerders muziekrechten als een veilige belegging omdat songs altijd gedraaid blijven worden en dus inkomsten genereren.

Wereldwijd hebben artiesten als Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira en ZZ Top hun rechten verkocht aan grote muziekinvesteringsfondsen als KKR en Hipgnosis Songs Fund. Met die deals zijn tientallen miljoenen gemoeid. Grote investeerders zijn niet alleen op zoek naar de rechten van acts die al decennialang meegaan. Juist de acquisitie van rechten van succesvolle beginnende acts kan interessant zijn. Zo heeft KKR onlangs rechten in handen gekregen van The Weeknd en Lorde.

Voor muzikanten is een overeenkomst met een investeerder ook lucratief. Zij krijgen meteen een flink bedrag uitgekeerd en hoeven zich verder geen zorgen meer te maken over het vermarkten van hun songs.