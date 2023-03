Jack van Gelder: ’Als de hoofdredactie had ingegrepen, hadden we hier niet over hoeven spreken’

Van Gelder ontbrak vorige week aan tafel omdat hij even rust wilde nemen na de onthullingen in de Volkskrant over de werkcultuur op de redactie van NOS Sport. Hij moest het naar eigen zeggen verwerken en heeft er goed over nagedacht. Vervolgens kwam de presentator tot de conclusie dat hij weer naar HLF8 kon komen. „Ik heb hier precies gezegd hoe ik over de affaire dacht en wat er is gebeurd en wat er niet is gebeurd en dat is het. En verder klaar, over, uit, wat mij betreft”, aldus Van Gelder, die ook aangaf een „zware week” te hebben gehad.

Tekst gaat verder onder de video.

De presentator zei daarnaast dat hij het „moedig” vond van zijn oud-collega Tom Egbers dat hij vrijdag zijn verhaal deed in Khalid & Sophie. Van Gelder heeft gekeken, maar wilde niet zeggen wat hij ervan vond. „Dat houd ik voor mezelf. Ik geef er geen waardeoordeel over.”

Cultuur

Daarna herhaalde Van Gelder dat hij niets herkent van het beeld dat Egbers schetste over de redactiecultuur. „Totaal niet. Zoals gezegd: ik kwam nooit op de redactie. Ik deed mijn programma’s en we zaten in een andere hoek, die later ook Jack’s Corner is gaan heten. Daar zat ik met mijn gasten, zowel voor Studio Voetbal als voor de Champions League. Ik was nooit op de redactie. Ik had niet eens een eigen bureau, ik heb daar werkelijk nooit iets van gemerkt.”

Van Gelder hoopt dat het onderzoek uiteindelijk kan leiden tot een cultuuromslag. „Ik denk dat het alleen maar goed is als alles wat fout is gegaan de afgelopen tijd wordt besproken en dat men met name er alleen maar veel lering uit kan trekken.”

De presentator sloot zijn betoog af met een duidelijke boodschap voor de hoofdredactie van NOS Sport: „Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen, en in de incidenten was gedoken en de klachten van de mensen serieus had genomen, dan hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken.”

Twee meldingen

Van Gelder vertelde vlak voor het verschijnen van het artikel in de Volkskrant dat er ook over hem meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan. Een melding ging volgens hem over een incident waarbij Aïcha Marghadi hem belde met de vraag of hij haar mentor wilde zijn toen hij in bad zat. Van Gelder antwoordde vervolgens dat hij dat wilde als zij bij hem in bad zou komen zitten. Bij een ander incident zou de presentator hebben gescholden tegen een vrouwelijke collega.