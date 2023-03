Jack van Gelder: ’Als de hoofdredactie had ingegrepen, hadden we hier niet over hoeven spreken’

De presentator heeft vooral nagedacht over hoe hij over de affaire denkt. „Wat er is gebeurd en wat er is niet is gebeurd. En dat is het. En verder: klaar, over, uit, wat mij betreft.”

Van Gelder vertelde daags voordat het artikel van de Volkskrant verscheen over de twee incidenten waar hij bij betrokken zou zijn. De eerste melding betrof een vrouwelijke collega die hem belde terwijl hij net in bad lag. Ze zou hem hebben gevraagd haar mentor te zijn, waarna hij haar zou hebben gevraagd bij hem te komen liggen. De tweede melding ging erover dat Van Gelder een vrouwelijke collega heeft aangeduid met „hoer of andere bewoordingen”.

Tom Egbers

Ook Tom Egbers wordt in het artikel van de Volkskrant genoemd. Hij gaf vrijdag tekst en uitleg over zijn rol bij de misstanden bij NOS Sport. Van Gelder noemt het tv-optreden van Egbers „moedig”, maar wil niet zeggen wat hij ervan vindt. „Dat houd ik voor mezelf. Ik geef er geen waardeoordeel over.”

Daarna herhaalt Van Gelder dat hij niets herkent van het beeld dat Egbers schetste over de redactiecultuur. „Totaal niet. Zoals gezegd: ik kwam nooit op de redactie. Ik had niet eens een eigen bureau.”

De presentator is wel van mening dat de hoofdredactie de misstanden had kunnen voorkomen. „Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen, in de incidenten was gedoken en de klachten van de mensen serieus had genomen, dan hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken.”