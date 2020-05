Prins Joachim onder vuur in Spanje en België

De neef van koning Filip en zoon van prinses Astrid is begin deze week van België naar Madrid gevlogen en van daaruit met de hogesnelheidstrein doorgereisd naar Cordoba, zo meldde El País zaterdag in een reconstructie. In de Andalusische stad is hij kind aan aan huis. Daar woont zijn vriendin woont en loopt hij stage.

Daags na aankomst ging hij naar een feestje, hetgeen volgens de geldende regels in Spanje niet was toegestaan omdat Joachim na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine had gemoeten. Donderdag bleek dat de prins besmet was geraakt, waarna hij aan de autoriteiten moest opgeven met wie hij de voorbije dagen allemaal in contact is geweest. Volgens de naar media gelekte opgave waren dat 27 personen.

Onbezonnen gedrag

Volgens El País heeft Joachim, die binnen het koningshuis geen functies bekleed, met zijn onbezonnen gedrag zijn oom koning Filip in verlegenheid gebracht. De koninklijke familie had zich tijdens de lockdown immers voorbeeldig gedragen en ook de koningskinderen hadden een belangrijke rol gespeeld bij het aanmoedigen en steunen van de bevolking. Joachim, die de afgelopen twee maanden bij zijn ouders op het terrein van het kasteel van Laken had gewoond, deed nu het tegenovergestelde.

In Belgische media is de vraag hoe en waarom de prins naar Spanje is gereisd. Het weerzien met zijn vriendin was geen geldige reden en de stage kon dat ook nog niet zijn. Het Belgische hof heeft geen commentaar gegeven, maar de feiten tegenover de media wel bevestigd.