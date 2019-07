Rotterdam overhandigt bidbook in rolkoffer

Een afvaardiging onder leiding van Cultuur-wethouder Said Kasmi overhandigde de Rotterdamse plannen aan NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. De Rotterdamse delegatie maakte van alle kandidaten de minste tamtam. De wethouder en zijn mede-Rotterdammers droegen slechts een zwart-groen-witte sjaal met daarop Rotterdam: Make it happen.

Rotterdam refereert eraan dat ze vele grote evenementen hebben georganiseerd. „We willen talent de ruimte geven en onvergetelijke momenten creëren.” Verder ging de havenstad niet bijzonder in op hun speerpunten. De Rotterdamse verschijning was vergeleken met sommige andere steden zoals Maastricht, dat er een feestje van maakte, weinig sprankelend. Wel heeft Rotterdam de moeite genomen om van het bidbook daadwerkelijk een boek - inclusief harde kaft - te maken.

De Rotterdamse gemeenteraad gaf pas dinsdag groen licht voor het plan om het internationale muziekevenement te organiseren. Ondanks zorgen over hoe het songfestival bekostigd moet worden, stemden de meeste partijen voor. De havenstad kan rekenen op de steun van Den Haag, behalve in financiële zin. De hofstad wilde het songfestival organiseren, maar trok zich terug omdat er geen plek is voor het festijn.

Welke stad het Eurovisiesongfestival mag huisvesten, wordt volgende maand bekendgemaakt. Ook Maastricht, Utrecht, Arnhem en Den Bosch zijn nog in de running.