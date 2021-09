’Duister water’: moord en milieuvervuiling

Premium Cultuur

Nieuwe Grunberg ’De dood in Taormina’ is herhaling van zetten

De hoofdpersoon in de nieuwe roman van Arnon Grunberg De dood in Taormina is een jonge vrouw, Zelda. Dat haar naam ’geluk’ betekent, is vanzelfsprekend een ironische verwijzing naar haar roerige levensloop, en is typisch Grunberg.