Verhaal Rutger Bregman wordt Hollywood-film

Bregman tekende het verhaal over de zes vrienden op voor zijn boek De meeste mensen deugen, dat in Nederland in september uitkwam. Een preview van de Engelse vertaling verscheen twee weken geleden in The Guardian en ging viral. Talloze filmstudio’s stonden daarna in de rij om het bijzondere verhaal te mogen verfilmen.

Het verhaal gaat over zes jongens die zich in 1965 verveelden, een vissersboot stalen en op avontuur gingen. In een storm raakte het schip op drift en spoelden ze na acht dagen aan op een afgelegen onbewoond eiland. Door samen te werken wisten de tieners te overleven en na vijftien maanden werden ze gered door een Australische zeeman. Bregman schreef het verhaal op onder de noemer The real Lord of the Flies, een verwijzing naar de literaire klassieker Lord of the Flies.

Opbrengst

„Veel studio’s benaderden mij om de rechten te kopen maar het is natuurlijk niet mijn verhaal. Mensen in Tonga vertellen het al generaties lang aan hun kinderen”, schrijft Bregman op Twitter. Binnen een paar dagen slaagde hij erin om in contact te komen met de nog levende hoofdpersonen. „We hebben afgesproken om samen te werken en alle opbrengsten te delen (ik doneer mijn aandeel aan een Tongaanse liefdadigheidsinstelling).”

„Eindelijk, na 50 jaar, hebben de overlevenden weer contact met elkaar en zal de wereld hun verhaal horen. New Regency heeft beloofd dat ze er alles aan zullen doen om te streven naar culturele authenticiteit en zo veel mogelijk samenwerken met lokale filmmakers. (...) Ik ben zo dankbaar en vereerd dat ik hierin een rol heb kunnen spelen. We denken dat New Regency er een onvergetelijke film van gaat maken en we kijken allemaal uit naar de dag dat we elkaar ontmoeten op de rode loper.”