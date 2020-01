Kees van der Spek laat zich testen op hiv

Van der Spek liet gisteren weten in RTL Boulevard dat hij vorige week in Kaapstad een zakkenroller in zijn kraag had gegrepen, die vervolgens aan zijn arm begon te ’knagen’. „Hier zie je nog een hoektand.”

Toen de presentator naar een lokale apotheek ging voor een tetanusprik, werd hij geadviseerd een aidstest te doen. Ook zijn huisarts in Nederland gaf hem dat advies.

„De bijtwonden waren redelijk diep en de zakkenroller zou een wond in zijn mond kunnen hebben. Al is het maar bloedend tandvlees”, legt Van der Spek uit op Twitter, om eraan toe te voegen dat de kans op besmetting ’klein’ is.